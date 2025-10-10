Por cometer fraude en su trabajo vinculan a proceso a exempleada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la agente del Ministerio Público, obtuvo del Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Narda Paola “N”, por su probable responsabilidad en el delito de fraude, cometido en perjuicio de una empresa de persianas.

De acuerdo con los datos de investigación, la imputada laboraba en la empresa ofendida, donde presuntamente aprovechó su posición laboral para engañar a la víctima mediante la alteración de cuentas bancarias, haciéndole creer que debía realizar depósitos a una cuenta que no correspondía al proveedor legítimo.

Como resultado de estas acciones, la señalada habría obtenido un beneficio económico de $504,000.00 (quinientos cuatro mil pesos), cantidad que fue desviada en perjuicio de la empresa afectada. La conducta fue detectada por los representantes de la compañía, quienes interpusieron la denuncia correspondiente ante la autoridad.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales especializados en contabilidad forense realizaron los peritajes correspondientes con los que confirmó la afectación al patrimonio.

Una vez reunidos los elementos de prueba suficientes, la agente del Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación, solicitando la comparecencia de la imputada ante el Juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso al considerar que existían indicios razonables sobre su posible participación en el hecho delictivo.

Durante la audiencia, el Juez impuso medidas cautelares consistentes en la presentación mensual ante la autoridad judicial y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, con el propósito de garantizar su comparecencia durante el proceso.

Asimismo, el juzgador estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la institución continuará con el acopio de información, declaraciones y dictámenes periciales que fortalezcan la causa penal.