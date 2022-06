Por cambio de modelo de unidades, Nissan proyecta 10 días de paros técnicos en julio 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del sindicato de la industria automotriz en la entidad, Rogelio Padilla de León, expuso que no se han detenido los paros técnicos en el sector y anuncia que ya hay programados al menos 10 días para el mes de julio en las plantas de Nissan.

“Mira ahí vienen ya otros paros técnicos para el mes de julio, porque también es el paro (…), digamos ordinario que también hace la armadora Nissan por los cambios de modelo y los ajustes que se les hacen a las máquinas”, adelantó.

Padilla de León refirió que al continuar con una escasez de componentes electrónicos no se han frenado los paros técnicos, donde mes con mes se dan de 6 a 8 días de estos.

Si bien las empresas mencionan que esperan una regularidad en el suministro de componentes a partir de esta segunda mitad de año, el líder sindical expuso que se ve complicado que así ocurra, por lo que se conforman al menos con que no haya despidos, ni cierre de empresas.