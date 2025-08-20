19 C
Aguascalientes
20 agosto, 2025
Por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre en Aguascalientes: IAM

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Hombres que han sufrido de violencia han llegado a pedir apoyo al Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) reveló su titular, Patricia Cárdenas.

Dijo aún es mínimo el porcentaje, aunque por cada 10 mujeres que solicitan apoyo por violencia uno es hombre.

-¿Todavía perciste esta cultura de que si el hombre denuncia se considera débil?

-Pues bueno, es un tema cultural, pero ojalá con el apoyo de los medios no fomentemos esto, porque los hombres también sienten, lloran y son seres humanos a los que no se les debe hacer sentir mal o discriminar por expresar sus emociones.

-¿Entonces hombres se ha  acercado al IAM?

-Si, fíjate que es impresionante que hombres se acerquen a pedir información ya sea porque tienen parientes, hermanas, hijas o que tienen problemas de violencia, aunque no pueden estar en las Casas Rosas.

-¿También han ido por violencia hombres?

-Así es, entonces se les atiende a través de trabajo social y psicológico, para posteriormente canalizarse a alguna otra instancia de gobierno y apoyarlos, dijo en entrevista colectiva en el marco de la presentación del programa Oxxos Puntos Seguros al oriente de la capital.