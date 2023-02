Por bajo nivel del agua, la presa Calles registra contaminación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante la escasez de lluvia que ha provocado que disminuyan los niveles de agua en la Presa Calles en San José de Gracia, la misma presenta ya altos niveles de contaminación.

El alcalde Luis Manuel Reyes González, conocido como El Chino informó que debido a estos bajos niveles de agua la hierba conocida cono hydrilla se está comenzando a secar contaminando el agua.

-¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer?

-No se puede hacer nada, necesitamos que llueva para que vuelvan a subir los niveles y con ello se retire esta hierba muerta.

-¿No afecta a los peces?

-No no les afecta, pero pues si es muy difícil quitarla, como le digo no queda más que esperar que llueva para resolver el problema.