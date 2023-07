Por baja propina una mesera bloquea salida a cliente

Redacción

Ciudad de México.- Salir a comer algo a la calle, cada vez es más caro, no sólo porque muchos de nosotros tenemos que priorizar gastos y elegir si comer toda la semana o en restaurante. Sin embargo, a veces nos queda un poco de dinero y decidimos invertirla en este último sitio, sobre todo si hay ocasiones especiales, pero ¿te imaginas quedarte sin dinero por dejar la propina y todavía que te bloqueen el paso para no dejarte salir, porque no fue suficiente?

Ése fue el caso de una usuaria de TikTok, quien recientemente compartió el video donde comparte el momento de discusión que ella y sus acompañantes tienen con una mesera de un restaurante ubicado al sur de la CDMX, donde se les impedía el paso, porque de acuerdo con la trabajadora del lugar, los 100 pesos que le habían dejado de propina eran insuficientes.

No es la primera vez que alguien balconea a meseros o restaurantes donde se exige la propina, por lo que después de lo ocurrido en un lugar donde se vende birria (donde mataron a un cliente por no dejar propina), pues fuentes oficiales como la mañanera de AMLO y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han dejado en claro más de una ocasión que no es de carácter obligatorio.

¿Cuánto le habían dejado de propina?

Sin embargo, desafortunadamente las malas condiciones laborales y sueldos, orillan a los meseros y meseras a incurrir en malas prácticas (que se hacen mañas), como tarifar la propina y no aceptar lo que el cliente les da, que en el caso de la usuaria @geacielafuentes quien compartió el video que se viralizó en TikTok eran $100 pesos de propina, algo que la mesera no quiso aceptar, por lo que decidió bloquearle el paso a los clientes de la mesa que atendió.

“Dejamos 100 pesos de propina pero les pareció poco y no nos dejaban salir”, se puede leer en el video, donde se escucha la discusión de los clientes, donde los comensales reprueban y registran la actitud de la mesera y le explican que la propina no es obligatoria, según las leyes de México. Nunca se aclara de cuánto fue la cuenta.

¿A favor o en contra de no dejarle propina a la mesera?

El hecho desencadenó miles de comentarios, entre los que se pueden leer “Así deberían de exigirle a sus patrones”, ” la propina jamás es obligatoria, pero si está bien recompensar al mesero,. si no le pagan al mesero esa no es bronca del cliente.”, “yo fui mesera y siempre atendi bien, habia quien me dejaba $5 pesos pero tamibien habia quien me dejaba $500 asi que yo siempre con la misma actitud ??” y “El cliente es el que menos culpa tiene, tristemente el sector restaurantero está viciado y los trabajadores nunca reclaman al empresario/a…”

*Información de El Heraldo de México.