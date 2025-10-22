Por atentados al pudor detienen a Carlos

17.7 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tarde del martes, el Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal detuvo a un hombre señalado por el presunto delito de atentados al pudor, en hechos ocurridos sobre la calle INEGI.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 15:10 horas una mujer identificada como Juana de 40 años de edad, solicitó apoyo de los oficiales luego de haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras acudía a una consulta con un podólogo.

La afectada relató que durante la sesión, el sujeto comenzó a realizarle tocamientos por lo que decidió retirarse del lugar y pedir ayuda de inmediato.

Al llegar, los oficiales fueron señalados directamente hacia el presunto responsable, identificado como Carlos “N” de 34 años de edad, quien fue asegurado en el sitio.

Tras leerle sus derechos, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.