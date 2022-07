Por apagones, abarroteros de Aguascalientes  pierden un 10% en productos

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las tiendas de abarrotes de la entidad llegan a tener pérdidas de hasta un 10% debido a los cortes de energía eléctrica, señaló el presidente de la Asociación de Abarroteros Unidos, Gilberto López.

En entrevista, explicó que los productos que se ven más afectados son aquellos que necesitan de una refrigeración constante, como quesos, leche y yogurt, que finalmente se echan a perder por la falta de energía.

“Ha habido apagones en el centro de la ciudad ¿y esto qué es lo que genera? pérdidas de hasta 3 o 4 horas sin luz; en los refrescos no pasa nada, pero cuando es el tema de los lácteos, yogurt, queso, jamón y eso, se han sufrido un 10% de pérdidas”Comentó que a diferencia de otros años, los proveedores de lácteos ya no están dispuestos a llevarse el producto que ya no se puede consumir y cambiarlo por algo más fresco, argumentando que no es responsabilidad de las empresas el que se hayan presentado cortes de luz.

Por otra parte, mencionó que los abarroteros están expuestos “a la boca del lobo” cuando la luz se va durante las noches, debido a que son más propensos a sufrir asaltos en sus negocios sin mencionar además el riesgo que sufren sus electrodomésticos ante los constantes apagones.

Ante esta stuación, López consideró que la CFE está mostrando un cierre para escuchar las quejas de la ciudadanía, por lo que pidió a los representantes de la comisión y a las autoridades de la capital el sostener una reunión con el gremio para buscar una solución.

“Yo los invito a un diálogo lo más pronto posible para externarles esta situación y nuestras inquietudes que nos aquejan, nos abruman y nos están perjudicando”, concluyó.