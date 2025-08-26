Por andar mordiendo a un policía vinculan a proceso a Jorge

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, derivado de la audiencia inicial con control de detención, se logró la vinculación a proceso de Jorge “N”, señalado como probable responsable del delito de lesiones dolosas, tras los hechos ocurridos el pasado 16 de agosto de 2025.

De acuerdo con lo expuesto en la carpeta de investigación por el agente del Ministerio Público, el imputado ingresó a una tienda comercial ubicada en la calle Navarra, en el fraccionamiento La España, donde consumió diversos productos. Posteriormente sostuvo un altercado con una trabajadora del establecimiento, motivo por el cual fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal.

Una vez que el señalado se encontraba bajo resguardo en el complejo de Seguridad Pública Municipal C4, y mientras se llevaban a cabo diversas diligencias, intentó darse a la fuga.

En ese momento fue alcanzado por un agente de la Policía Municipal en las inmediaciones del Cecytea Ciudad Satélite Morelos. Al ser detenido nuevamente, el imputado presuntamente mordió en el brazo izquierdo al oficial, ocasionándole alteraciones en su salud.

Por esa razón y tras recibir la denuncia de lo ocurrido, el agente del Ministerio Público, a través de la integración de pruebas y testimonios, presentó los datos de prueba suficientes que permitieron acreditar la conducta del imputado y establecer su probable responsabilidad.

Fue durante la audiencia, que la Juez de Control calificó como legal la detención de Jorge “N” y resolvió vincularlo a proceso por el delito de lesiones dolosas, reconociendo la validez de los argumentos expuestos por la representación social.

Asimismo, como medida cautelar se impuso la prisión preventiva, con el fin de asegurar la comparecencia del imputado al proceso y salvaguardar la integridad de las personas involucradas.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará recabando los elementos necesarios para robustecer la causa penal.