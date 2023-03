Por altos niveles de testosterona descalifican a boxeadora trans, mexicana agradeció la decisión

Redacción

México.- Luego de que el pasado fin de semana la boxeadora transgénero, Imane Khelif, fue descalificada el pasado del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur que se realiza en Nueva Delhi, la mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval, vio con buena decisión la inhabilitación de su rival.

Vale recordar que la argelina tenía que disputar la final en la categoría de 66 kilogramos, siendo la razones el tener “características” que le impiden boxear contra mujeres; siendo de mencionar que en diciembre pasado enfrentó a la mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval.

Khelif en un video publicado en su página de Facebook declaró “desgraciadamente, me enteré ayer (viernes 24 de marzo) que no podría participar en la final. Me dijeron que presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres”.

Afirmando luego “es un gran complot. Hay gente que ha conspirado contra Argelia para que esta bandera (argelina) no sea izada y que no obtenga la medalla de oro”; en tanto que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) confirmó que la exclusión de Khelif fue por no respetar “los criterios de elegibilidad, pero el secreto médico impide comunicar las razones precisas de la decisión”.

Al respecto, la mexicana Brianda Tamara, boxeadora olímpica en Tokio 2020, reaccionó con beneplácito y recordó que cuando peleó contra Imane Khelif le lastimaban mucho sus golpes; detallando “cuando peleé con ella lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios ese día bajé con bien del ring, y que bueno que por fin se dieron cuenta”.

Finalmente se recuerda que Brianda Tamara perdió en la final del torneo Golden Belt que se celebró en el pasado mes de diciembre en Guadalajara.

*Con información de Excelsior