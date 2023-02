Por ahora no se contempla aumento de tarifas en el transporte público 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el coordinador de Movilidad Ricardo Serrano que no está en el radar un aumento a las tarifas del transporte público.

-¿Coordinador se viene marzo y con ello la revisión a las tarifas?

-Fíjense que estoy analizándolo con la gobernadora, pero no está en el radar el tema, se les acaba de autorizar un incremento a finales del año pasado, entendemos que hay una situación complicada con una inflación del 8%, entendemos además de las necesidades de los transportistas, pero no vemos de momento condiciones.

Más adelante en entrevista colectiva el funcionario mencionó que ya se recibieron dos solicitudes de incremento en algunas modalidades del transporte, mismas que serán sometidas como lo marca la ley al Consejo Consultivo.

-¿Entonces de momento no estaría justificado un aumento?

-Es correcto, se acaban de actualizar, sin embargo la ley obliga a la revisión durante marzo teniendo como límite el último día en donde no necesariamente se tienen que otorgar aumentos.