Por acoso detienen a José

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de seguir y hostigar a una mujer por varias calles, un hombre fue detenido al sur de la ciudad.

Policías del municipio capital efectuaban recorridos de vigilancia y patrullaje en prevención del delito. Mientras circulaban por la Avenida de los Maestros, casi cruce con la calle General Julián Medina, en el fraccionamiento Insurgentes, una mujer les hizo señas con las manos para que se detuvieran.

Al entrevistarse con ella mencionó estar asustada, ya que un individuo la estaba acosando mientras la seguía por varias calles.

Posteriormente señaló a la distancia a su agresor e inmediatamente, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 66 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres, donde se determinará su situación legal conforme a la ley.