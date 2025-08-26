18.2 C
Aguascalientes
26 agosto, 2025
Tendencias

Alicia Villarreal inicia romance con nuevo galán

Alistan construcción de 900 viviendas en Pabellón de Arteaga

Aumentan niveles en presas; ya son 7 a máxima capacidad 

Responde IMSS Aguascalientes a manifestantes

Tere Jiménez se reúne con el secretario de Economía, Marcelo…

Lluvias provocan colapso de vivienda en Aguascalientes

Interponen una denuncia al mes por daño ambiental en Aguascalientes

Adolescente muere al caer de su bicicleta y estrellarse en…

Ofrece Municipio Aguascalientes trabajo para tapar baches y limpiar camellones

Confirma FGE que restos encontrados en Valle de los Cactus…

Por acoso detienen a José

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de seguir y hostigar a una mujer por varias calles, un hombre fue detenido al sur de la ciudad.

Policías del municipio capital efectuaban recorridos de vigilancia y patrullaje en prevención del delito. Mientras circulaban por la Avenida de los Maestros, casi cruce con la calle General Julián Medina, en el fraccionamiento Insurgentes, una mujer les hizo señas con las manos para que se detuvieran.

Al entrevistarse con ella mencionó estar asustada, ya que un individuo la estaba acosando mientras la seguía por varias calles.

Posteriormente señaló a la distancia a su agresor e inmediatamente, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 66 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres, donde se determinará su situación legal conforme a la ley.