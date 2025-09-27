Por abuso de confianza detienen a Elvia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, logró que la Juez de Control dictara la vinculación a proceso en contra de Elvia “N”, por el delito de Abuso de Confianza, tras los hechos presuntamente cometidos en agravio de una mujer que resultó afectada patrimonialmente.

De acuerdo con la investigación, la imputada contaba con una agencia de viajes ubicada en Avenida Siglo XXI, local 3, de la plaza Inova Morelos en esta ciudad, lugar al que acudió la ofendida para contratar un viaje con destino a Mazatlán. El costo del servicio ascendía a la cantidad de 108 mil pesos, misma que la víctima cubrió en su totalidad.

Presuntamente, la señalada dispuso del dinero con una finalidad distinta a la pactada, ya que nunca realizó el pago de la reservación al hotel en Mazatlán, generando un perjuicio económico en contra de la afectada.

Tras la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación, obteniendo los datos de prueba necesarios para solicitar el mandamiento judicial en contra de Elvia “N”.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal al interior del centro penitenciario, ya que la imputada se encuentra en ese lugar enfrentando otro proceso con un modus operandi similar.

En audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, la Juez de Control determinó vincular a proceso a la señalada, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual la representación social podrá fortalecer su caso y reunir mayores elementos que permitan esclarecer los hechos y garantizar justicia a la víctima.

La institución de procuración de justicia continúa con acciones tendientes a la identificación de más víctimas, por lo que le recuerda a la ciudadanía que otorga servicio de Lunes a Domingo, las 24 horas del día.