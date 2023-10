Por abuso de autoridad y robo investigan a 70 uniformados municipales en Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El abuso de autoridad y robo son los principales señalamientos por los que uniformados de la capital se encuentran en investigación ante Asuntos Internos, reveló Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

Respecto a uniformados en investigación, el funcionario municipal puntualizó ‘sería diverso, tanto por el tema del Ministerio Público, como en el tema que pueda traer Asuntos Internos; Asuntos Internos quizá traerá ahorita unos 70 expedientes, de trabajo y el Ministerio Público, bueno que nos han hecho saber que tienen alguna investigación en contra de algún elemento, alrededor de cinco o seis elementos’.

Asimismo reconoció que ‘si están en activo, pero están fuera de estar en la calle, el comisario Gonzalo los tiene asignados a un servicio fijo dentro de las instalaciones, donde no pueden tener contacto con la gente’.

En cuanto a las causas el mando policial precisó ‘es como le decía, algún tema de asuntos internos, por faltas graves a la disciplina interior que es donde lo sancionamos, alguna queja de un ciudadano, por el tema de la aprehensión que no le agradó la puesta de esposas, no le gustó cómo lo subieron a la patrulla, la forma de haberle hablado, señalan que fue muy violento a la hora de intervenir, o sea son múltiples las cosas que traemos en tema de asuntos internos’.

Agregando a ello ‘y cuando llegan al tema de acá de esta misma gente, se va al Ministerio Público y hacen la denuncia por el abuso de autoridad, porque se le extravió alguna pertenencia y cree que el policía en su momento se lo sustrajo; entonces son temas diversos que estamos trabajando’, de modo que los principales son ‘sustracción de alguna pertenencia o el abuso de autoridad’.