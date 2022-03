Por abusar de las cirugías Mane quedó con secuelas

Redacción

Manelyk es una figura bastante reconocida en el mundo de los espectáculos gracias a su autenticidad y su envidiable silueta. Sin embargo, conseguir esto último le ha salido bastante caro.

En un encuentro con la prensa, la ex Acapulco Shore reconoció que se sometió a varias cirugías estéticas aún cuando sabía que provocarían cambios negativos en su cuerpo.

“Miren, yo me empecé a operar a los 19 años y a esa edad no mides las consecuencias. Años después, poquito antes de entrar a Acapulco shore (2014), me quise aumentar las pompas y me dijeron que me inyectarían polímeros; la verdad, no culpo a nadie, porque sabía que me podía hacer daño y aún así quise hacerlo”.

Indicó que desde que comenzó a revertir los cambios físicos, se ha sometido a tratamientos de salud.

“Sí, cada año me hago resonancias magnéticas, cada determinado tiempo, dependiendo de cómo se vaya moviendo el polímero, pero por lo regular son dos al año; es algo que tengo que hacer de por vida para arreglar la ca$%&# que hice. Además, tengo que hacer mucho ejercicio para evitar que los residuos se esparzan más por mi cuerpo”.

Manelyk dijo que se arrepentía mucho de haberse hecho tantas cirugías, por lo que ahora está más enfocada a hacer ejercicios en gimnasios y obtener resultados naturales.

Con información de TV Notas