Pop Mart dispara sus acciones tras anunciar nuevos Labubu

Redacción

Las acciones de Pop Mart, fabricante chino de juguetes, repuntaron hasta un 11% este miércoles en la Bolsa de Hong Kong, luego de que su director ejecutivo, Wang Ning, asegurara que la empresa superará con facilidad sus previsiones de ventas y revelara el inminente lanzamiento de una nueva versión mini de la popular muñeca Labubu.

El título alcanzó los 310,6 dólares hongkoneses, su nivel más alto desde su debut en diciembre de 2020, revirtiendo pérdidas previas de 4,7%. El optimismo surgió tras el informe de resultados enviado a la Bolsa, que muestra un incremento de 396,5% en beneficios interanuales —equivalentes a 637 millones de dólares— y un aumento de 204,4% en la facturación, hasta 1.932 millones de dólares.

“Ni siquiera yo he podido predecir con precisión el crecimiento de los beneficios en medio del frenesí mundial por coleccionar muñecos Labubu”, declaró Wang. Según dijo, la compañía había fijado como meta 20 mil millones de yuanes en ventas este año, pero ahora estima que los 30 mil millones “serían bastante fáciles”.

Labubu, un monstruo de orejas puntiagudas creado en 2015 por el artista hongkonés Lung Ka-sing, ha sido el motor de este auge. La firma lo incorporó a su catálogo en 2019 y desde 2024 se convirtió en fenómeno global. En el primer semestre de 2025, las ventas internacionales representaron el 40,3% de los ingresos, con crecimientos exponenciales: por 12 en América, por 8 en Europa y 257,8% en Asia-Pacífico.

El diario South China Morning Post calificó a Pop Mart como “el productor de juguetes más valioso del mundo” y un exportador de “poder blando” de China, al ubicar a Labubu como un referente cultural comparable a otros éxitos como el videojuego Black Myth: Wukong.

Con sede en Pekín, la empresa planea acelerar su expansión internacional. Según el codirector de operaciones Moon Duk II, el número de tiendas en el extranjero superará las 200 a finales de este año, frente a las 140 actuales. Su colega, Si De, adelantó que Estados Unidos será un mercado clave en los próximos dos años.