Pone en marcha Leo Montañez nuevo pozo de agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de mejorar el suministro de agua potable y de esta forma mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el fraccionamiento Asturias, así como a colonias como Villas de las Palmas, Lomas de San Jorge y Fundadores, el presidente municipal, Leo Montañez puso en marcha el pozo profundo P-166-A Asturias 2.

Acompañado por el regidor, Juan Manuel Gómez Morales, Leo Montañez dijo que con estás acciones se brindan mejores servicios a los habitantes de la ciudad de Aguascalientes, a través de obras de alto impacto social que permiten que la población tenga un suministro de mayor calidad.

Jesús Vallín Contreras, director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) informó que en este pozo se ejerció un monto de inversión superior a los ocho millones de pesos, suministrará agua potable al fraccionamiento Asturias 2, así como a las colonias Villas de las Palmas, Lomas de San Jorge y Fundadores en beneficio de las familias que habitan en estas zonas de la ciudad.

Detalló que el equipamiento de este pozo profundo incluye un equipo de bombeo sumergible, un sistema de automatización y unidad terminal remota para monitoreo y control de parámetros, subestación con transformador, se construyó una caseta de cloración con equipo de desinfección, asimismo se colocó una barda perimetral, así como la iluminación para estas instalaciones.