Pone en marcha Leo Montañez el programa “Si tu perro se hace, tú no te hagas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de limpiar las excretas de sus mascotas en áreas públicas como parques y jardines del ayuntamiento capital, la mañana de este viernes, el presidente municipal, Leo Montañez puso en marcha el programa “Si tu perro se hace, tú no te hagas”.

Leo Montañez dijo que este es un tema de responsabilidad social, así como de salubridad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para coadyuvar a mantener el orden y la limpieza de estos espacios públicos, haciendo una correcta disposición de las excretas.

El arranque de este programa municipal se realizó en el parque Villa Teresa donde se colocaron cestos especiales para que los usuarios de este espacio deportivo pongan las heces fecales de las mascotas que acompañan a sus dueños a este parque.

Carlos España Martínez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que este programa arranca con la colocación de 15 cestos en diferentes puntos de la ciudad como Plaza Patria, en los jardines de San Marcos, de Guadalupe, El Encino; en el Arroyo el Molino, Canal Interceptor y en parques como La Pona, Luis Donaldo Colosio, El Dorado, mejor conocido como el parque del Papa y en el parque para perros en Pirules.

En el arranque de este programa estuvieron presentes el regidor Juan Antonio González Guerrero, la titular de la Coordinación General de Salud, Teresa Rendón Esquivel y Cristian Hernández Macías, director de Limpia y Aseo Público.