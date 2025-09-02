Pone en marcha Leo Montañez construcción de parque en Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este martes, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez puso en marcha la construcción de un parque ubicado en Cerro El Tenayo, entre Avenida Salvador Rangel López y Montes de Toledo, en el fraccionamiento Villa Montaña.

Leo Montañez indicó que con este parque se busca brindar a los vecinos de la zona un espacio digno y seguro para practicar deportes, la recreación y la convivencia vecinal, “estamos impulsando mucho el tema de los parques porque son espacios de recreación familiar, además de fomentar en los niños la activación física”, asimismo dijo que se avanza en la construcción de nuevos parques en la ciudad como en Santa Anita IV, Mujeres Ilustres, Rancho Santa Mónica, entre otros.

Miguel Ángel Huízar Botello, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA), detalló que este parque contará con una cancha de usos múltiples con muro y malla ciclónica perimetral, andadores y plazoletas, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, trotapista de concreto permeable, así como alumbrado en la cancha, en andadores y en la trotapista.

Cabe destacar, que en este espacio público se ejerce un monto de inversión de 3.1 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

En el evento también estuvieron presentes el diputado Humberto Javier Montero de Alba, las regidoras Leslie Atilano Tapia y Myrna Fabiola Valdivia López y el regidor Juan Antonio González Guerrero.