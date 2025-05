Pondrán límite de velocidad a scooters en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Límite de velocidad y restricciones a menores se contemplan para uso de patines eléctricos en las calles de Aguascalientes en una legislación que será presentada en breve, anunció el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la comisión de Transporte Público del Congreso del Estado,

“Todo tema de lograr que no haya accidentes y que no se generen daños catastróficos. Entonces se tendrá un límite de 25 kilómetros por hora que es lo permitido para scooters. Otro tema es que menores de 16 años no podrán andar en vía pública y lo debemos de tener claro”, aseveró el representante por el PAN.

– ¿Cuándo se presenta la iniciativa?

– Ya se presentó ayer y este jueves espero que se turne. Lo que hemos conseguido es que los cinco integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo y ahora tener una regulación a la brevedad.

Montero de Alba reflexionó que se observan accidentes de manera periódica, ante lo cual lo que se pretende es generar una legislación para el estado y rechazó que se busque un aspecto monetario.

“Lo dije al principio y lo he repetido en cuanto a la iniciativa. No es un tema de recaudación, es un tema de seguridad y de proteger la integridad de las personas”, reiteró el blanquiazul.