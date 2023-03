Poncho Herrera habla de su salida de Televisa

Redacción

México.- Reveló Alfonso Herrera que la razón por la que salió de Televisa, fue por aceptar participar en el filme La dictadura perfecta, de Luis Estrada.

El exintegrante de RBD actuó por última vez en una telenovela en Televisa en 2009, cuando compartió créditos con Belinda en Camaleones, y, aunque hizo un par proyectos después en la televisora, dedicó su carrera al cine, las series y el teatro.

En entrevista con El País el actor dijo que la razón por la que salió de la empresa, específicamente cuando le notificaron que, si aceptaba participar en el filme La dictadura perfecta, de Luis Estrada, ya no entraría en sus planes.

Abundo en este sentido “me corrieron de Televisa. Me dijeron: ‘Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa’, por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy”.

En la misma entrevista no dudó en acusarlos de no tener un pago justo con los integrantes de la agrupación salida de Rebelde luego del éxito internacional en el que se convirtieron luego de que cedieron su derecho de imagen, que explotaba sin retribuirles una cantidad acorde a lo que generaban.

Vale recordar que en la primera vez que trabajaron juntos, pues actualmente promocionan ¡Que Viva México!, Poncho Herrera integró el elenco al lado de Damián Alcázar, María Rojo, Joaquín Cosío y Salvador Sánchez, en una crítica al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que se estrenó en 2014.

En ella le da vida al productor de noticias de TV MX Carlos Rojo, quien es enviado a hacer reportajes que limpien la imagen del gobernador Carmelo Vargas luego de que se emitieran una serie de actos que desviaran la atención de un error del mandatario en turno.

Finalmente Herrera afirmó “si Luis me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera”.

*Con información de El Financiero