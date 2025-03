Poncho de Nigris ataca su mamá tras polémica de XV años

Redacción

Ciudad de México.-El influencer y exconductor de televisión Poncho de Nigris ha vuelto a ser el centro de la atención mediática, esta vez por una serie de ataques que hizo en contra de su madre, Leticia Guajardo. El escándalo comenzó cuando el famoso influencer y exconductor se negó a realizar la fiesta de XV años de su hija Ivanna, una decisión que causó controversia.

Poncho de Nigris decidió aclarar los motivos de no querer hacer una fiesta de XV años para su hija y, en un giro inesperado, arremetió contra su madre, culpándola por el conflicto familiar que se ha desatado en torno a este tema.

En una transmisión en vivo, Poncho de Nigris brindó más detalles sobre la polémica decisión de negarse a hacer la fiesta de XV años para su hija Ivanna. El influencer explicó que su principal preocupación era evitar la confrontación entre las dos familias, algo que podría haberse exacerbado con el evento.

“Ella fue la causante de esto junto con la mamá de Ivanna. Porque si hubiera sido inteligente, como yo le hablaba y le decía ‘ya, que diga a la niña que quiere, pero la fiesta no, para que no se haga este pancho’”, dijo el influencer.