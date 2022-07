Poncho De Nigris asegura que la Liga MX lo vetó

Redacción

Ciudad de México.-El conductor Poncho De Nigris, aseguró que la Liga MX lo ha vetado de todos los estadios, luego de su fuerte crítica en redes sociales.

El también actor tuiteó que de acuerdo con la Liga MX, no podrá ingresar a ningún inmueble y cuestionó la libertad de expresión.

“No puedo entrar a ningún estadio de Mexico según la Liga MX dónde quedó la libre expresión?”, dio a conocer De Nigris, después de defender a su hermano.

“Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada”, agregó el polémico conductor.

¿Por qué surgió toda la polémica con los De Nigris?

Aldo de Nigris, auxiliar técnico de Víctor Manuel Vucetich técnico de Rayados de Monterrey, denunció en redes sociales que en el juego ante el Club Santos Laguna, hubo corrupción al cuerpo arbitral.

El ex jugador de Rayados y ahora auxiliar técnico del primer equipo Aldo de Nigris, subió una imagen a Twitter donde da a entender que al árbitro del juego ante el Club Santos Laguna, lo compraron.

Instantes después, borró esa publicación.

Poncho de Nigris sale en defensa de Aldo de Nigris: Los árbitros son unas ratas

Posteriormente se dio el ataque de Poncho De Nigris, quien defendió a su hermano luego de la multa que recibió por su polémico tuit.

Fue a través de su cuenta de Twitter cuando, unos minutos después de que se diera a conocer la sanción de Aldo de Nigris, Poncho de Nigris explotó contra la Liga MX.

El famoso conductor regiomontano señaló que la Liga MX es “patética” y que los árbitros “son unas ratas”, además de que colocó unos emojis de billetes con alas.

“Patética la liga MX los árbitros unos ratas. Pura tranza como siempre. No me vayan a vetar de los estadios por subir este twitt”, escribió.

