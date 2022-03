Políticas actuales no están reduciendo violencia contra mujeres en Aguascalientes: Observatorio

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La actual estrategia de prevención de violencias contra las mujeres no está teniendo un impacto en la reducción de estos índices dentro de la entidad, lamentó la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), Violeta Sabás, tras el registro de otro feminicidio.

La activista apuntó que con el crimen que se registró este miércoles en la comunidad de Santa María Gallardo, al suroriente de la capital, el OVSG ya contabiliza 5 feminicidios en los primeros tres meses de este año, lo que es una cifra alarmante en comparación con los 9 hechos del año pasado.

“Vemos con mucha alarma el incremento de la violencia, sobre todo la violencia sexual que forma parte de todo este contexto, sí nos alarma mucho que las políticas que se están implementando prácticamente no están teniendo ningún impacto en la reducción de la violencia contra las mujeres y a nivel nacional ya no se diga”, expresó.

Indicó que una de las cosas más graves ante este tipo de crímenes es que la autoridad estatal no se pronuncie al respecto y no tome una postura pública, lo que podría considerarse a la vez como una respuesta frente a las exigencias de seguridad de la ciudadanía.

“Lo primero que veo grave es que no haya declaraciones públicas de autoridades hablando sobre el feminicidio. No hay una postura pública de la autoridad estatal para hablar de los feminicidios, esto de entrada es grave porque también es una respuesta de la autoridad”.

Finalmente, Sabás mencionó que si bien el desgaste de la sociedad influye sobre las violencias contra las mujeres, es el estado quien debe garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, así como asegurar el acceso a la verdad y la reparación del daño para los familiares de las víctimas.