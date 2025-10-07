Polis envidiosos no dejaron que el Vic pisteara gratis en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gendarmes municipales atoraron a un sujeto que se metió a una tienda de conveniencia y sacó una botella sin pagarla.

La noche del este lunes policías municipales patrullaban sobre la Av. General Miguel Barragán, como parte de las labores permanentes de vigilancia, cuando al llegar al cruce con la calle Vázquez del Mercado en la zona centro y observaron a una mujer a las afueras de una tienda de conveniencia que les hacía señales para que se detuvieran.

Al abordarla, señaló a un hombre que se alejaba como el responsable del robo de mercancía, ya que minutos antes habría ingresado al establecimiento y tomó una botella de vino Boones para después omitir el pago correspondiente y salir corriendo.

Rápidamente se le dio alcance al señalado y luego de realizarle una inspección, se le aseguró dicha bebida.

Posteriormente se efectuó la formal detención de Víctor “N” de 59 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.