Policías señalados por muerte de Eduardo Ravelo preparan demanda

Redacción

Yucatán.-Sigue dando de que hablar caso de joven presuntamente asesinado por policías.

Tres de los cuatro policías que inicialmente fueron señalados por la muerte del joven José Eduardo Ravelo preparan una demanda por daño moral contra la Fiscalía General de Justicia del Estado y el gobierno de Yucatán.

David Dorantes, abogado de los elementos de la Policía Municipal de Mérida, dijo a MILENIO que en los próximos días presentarán la demanda ante un juez, luego de la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) porque no existió tortura y violación sexual en agravio del joven, quien se dijo que fue golpeado y violado por los agentes y que horas después de su detención falleció.

“Es importante establecer que la Fiscalía General de la República realiza una investigación adecuada, es decir, analiza todas las líneas de investigación y en segundo término habla de una deficiencia de la Fiscalía General del Estado en función, primero, del doctor que certificó y de una causa de muerte que no corresponde a la realidad. Y también tomar en consideración las consecuencias sociales de mis representados, es decir, han sido señalados, afectados en su familia, en su persona, entonces, evidentemente tienen derecho a resarcimiento del daño y dependerá de ellos pero mi recomendación sí es presentar una denuncia en contra de quién resulte responsable en función de la afectación y este daño moral”, explicó.

-¿Entonces presentarán denuncia por daño moral?

“Precisamente es lo que buscaríamos contra el gobierno del estado, la Fiscalía estatal, para que puedan resarcir esta afectación causada. Es algo que ya está sobre la mesa, ya lo habíamos platicado, ellos estaban de acuerdo, estábamos esperando los tiempos adecuados y ya en estos momentos considero que lo son”.

El litigante indicó que en los próximos días presentarán la denuncia, toda vez que reciban las copias de la carpeta de investigación, y señaló que la determinación de la FGR deja sin efecto la apelación presentada por la Fiscalía estatal contra el auto de no vinculación a proceso de sus representados, dictado por un juez de control.

“En primera instancia, una vez que se había dictado el auto de no vinculación a proceso se había presentado una apelación por parte de la Fiscalía General del Estado, en ese sentido, esta apelación queda sin efecto, ya sin materia y queda firme el auto de no vinculación a proceso”. David Dorantes puntualizó en que ya no existe vía jurídica para vincular a sus representados en el caso y que mañana presentara una solicitud para el no ejercicio de la acción penal como estrategia para reforzar el auto de no vinculación a proceso.

“Mañana a primera hora estaré presentando una solicitud de no ejercicio de la acción penal para que esto se cristalice en favor de mis representados y podamos concluir con este penoso procedimiento, aseguró.

“Sería únicamente para reforzar, porque finalmente no fueron vinculados y pues sí tienen el carácter de investigados, pero al establecerse esta causa de muerte del joven José Eduardo pues evidentemente tiene como consecuencia cerrar, al menos en lo que mis representados respecta, la investigación”. Este jueves, la FGR reveló que se exhumó el cadáver de José Eduardo Ravelo y se practicó la necropsia, en la que se concluyó que José Eduardo falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.

“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, informó la dependencia.

Con información de Milenio