Policías resguardan a niño de 7 años que deambulaba solo en calles de Ojocaliente III

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Menor de 7 años que deambulaba solo en las calles del fraccionamiento Ojocaliente III, fue resguardado por elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, fue trasladado al área de Trabajo Social de la Dirección de Justicia Cívica ubicada en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

Elementos de la policía preventiva del Destacamento Terán Sur que se encontraban realizando en su recorrido de vigilancia sobre la calle Manzana a la altura de la casa marcada con el número 99 del fraccionamiento Ojocaliente III, fueron interceptados por una persona de sexo femenino que dijo responder al nombre de América N de 22 años de edad, quién les hizo entrega de un niño de 7 años de nombre Jordan N, mismo que se encontraba extraviado, por lo que los oficiales procedieron abordarlo a la unidad policial

Cabe señalar que el niño no sabía cómo regresar a su domicilio ni pudo proporcionar algún dato de sus familiares, por lo que luego de realizar un recorrido en la zona no se pudo buscar algún familiar que lo estuviese buscando y no tener alguna respuesta procedieron a trasladarlo al área de Trabajo Social de la Dirección de Justicia Cívica ubicada en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

Finalmente, fue a las 17:30 horas de este martes cuando arribo la madre del menor de 7 años a la Dirección de Justicia Cívica, por lo que luego de acreditar el parentesco le fue entregado el niño sano y salvo.