Policías que no estén certificados serán cesados del cargo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal, elementos de seguridad que no cuenten con sus respectivas certificaciones de control y confianza serán cesados de sus corporaciones, advirtió el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Presumió de una certificación satisfactoria al momento de casi el 80% de los elementos, sin embargo habló de cambios en los lineamientos del sistema, por lo que se tendrán que anticipar las evaluaciones a más tardar para octubre del año entrante.

Relató que con anticipación les hicieron del conocimiento a los alcaldes salientes de dichas disposiciones, para que de igual forma enteraran a los ediles entrantes de estas disposiciones al ser un tema de trascendencia, insistiendo en el hecho de que elemento que no cumpla no podrá seguir en las filas de las corporaciones.

Al final Flores Femat expuso que esto va para alcaldes que decidan nombrar a sus directores de seguridad en el sentido de que lo único que se les pide es que reúnan los perfiles que marca la ley, misma que también les impone la coordinación para acceder a recursos.