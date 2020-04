Policías municipales de Aguascalientes no golpearon a exdiputado federal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes se deslinda de los hechos denunciados por el (ex dirigente del PRI en la entidad) Isidoro Armendáriz García quién acusa a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes de haber agredido a su hermano Pedro Armendáriz García exdiputado federal panista, en las primeras horas del día 25 de abril.

Como primer punto por aclarar es que el Grupo Motorizado de la Policía Municipal de Aguascalientes no realiza labores por la noche sino que su trabajo de patrullaje y vigilancia se lleva a cabo en turnos diurnos y sus labores concluyen a las 22 de la noche, por lo que no es congruente que los oficiales hayan agredido a tal personaje político por la madrugada, debido a que, en las horas que manifiesta fue agredido, los integrantes de este grupo no se encontraban laborando.

Asimismo el lugar en donde denuncian que sucedieron los hechos la Avenida Arroyo El Molino y carretera 45 norte, cuando dicho personaje caminaba hacia su casa y fue agredido no es factible debido a que no había motociclistas de la Policía Municipal de Aguascalientes en esa zona

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes reitera la total coordinación con la Fiscalía General del Estado para las investigaciones pertinentes e invita al denunciante a que se presente ante la Dirección de Asuntos Internos y ante el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes para atenderlo y poder apoyarlo en las investigaciones pertinentes.