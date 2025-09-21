Policía vial asiste en volcadura al sur de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un fuerte accidente tipo volcadura se registró durante las primeras horas de este domingo, dejando como saldo una persona lesionada.

Alrededor de las 03:50 horas, una camioneta de la marca Peugeot en color blanco, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, circulaba en sentido de poniente a oriente sobre la Avenida Julián Medina, en el fraccionamiento Vicente Guerrero.

Debido a que se desplazaba a velocidad inmoderada, su conductor no se percató de una obra en proceso ubicada en el cruce con la calle Lázaro Cárdenas, impactándose de frente contra un montículo de tierra para después volcarse sobre su costado.

Rápidamente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al lesionado de nombre Alejandro, realizaron su traslado de emergencia en código rojo a las instalaciones del HGZ 1 del IMSS debido a las lesiones que presentaba.