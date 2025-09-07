Policía Municipal detiene a sujeto por acoso

20 C
7 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes. Ags.-  A través de la señal de radiofrecuencia se emitió un reporte que mencionaba que en la calle Coronel Félix de la Paz, en la colonia Gremial, se encontraba una mujer víctima de acoso.

Rápidamente se trasladaron policías del municipio capital y al arribar, observaron a una mujer haciendo señales con las manos para que se detuvieran.

Al abordarla, mencionó que minutos antes un hombre la había estado acosando mientras la seguía por varias calles y al ser ignorado, comenzó a amenazarla con hacerle daño.

En el lugar se encontraba el agresor y al ser señalado directamente por la afectada, se llevó a cabo la formal detención de quien dijo llamarse Francisco “N” de 36 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.