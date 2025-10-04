Policía Municipal de Aguascalientes enfrentará 15 años de cárcel por violador

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un elemento de la Policía Municipal enfrenta un proceso penal de 15 años tras las rejas al haber violado en una patrulla a una ciudadana.

Se trata de Victor Daniel “N” quien actualmente se encuentra recluido en el CERESO, en donde además de la pena corporal, deberá de pagar una multa consistente en 150 dias además de 83 mil pesos por concepto de reparación del daño moral.

Los aberrantes hechos se verificaron el pasado 25 de septiembre al filo de las 2:30 de la madrugada en una brecha que conecta con la carretera Aguascalientes – Ojuelos.

El policía Victor al recibir un reporte vía frecuencia de radio en el que se señalaba que en una vivienda de la calle había violencia intrafamiliar tras su arribó fue abordado por la femina, la cual solicitó dos viajes para tratar de localizar a sus familiares.

El oficial se dirigió en primera instancia a un domicilio en Haciendas de Aguascalientes, en dónde nunca les abrieron, eso causó que nuevamente la víctima pidiera un segundo traslado al Guadalupe Peralta de dónde tampoco recibieron respuesta.

El unifrmado le solicitó a la ciudadana que abordara la patrulla y al realizarlo el elemento se dirigió rumbo a la antigua carretera a San Luis Potosí, en donde al encontrar despoblado sometió a la mujer, la despojó de sus prendas y la mancilló.

La víctima ese mismo día se dirigió a interponer una denuncia y al ser aceptada comenzó con la cacería del uniformado.

Finalmente, la autoridad giro una orden de aprehensión y tras ser detenido este fue trasladado al CERESO en donde un Juez inició el proceso penal en su contra y éste día lo ha declarado culpable a 15 años de prisión.