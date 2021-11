Policía Estatal se fue de Jesús María; se llevaron camionetas, armas, bastones…

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal retiró a los elementos y el equipo que estaba dispuesto con la Policía Municipal de Jesús María, señaló el alcalde Antonio Arámbula López, quien dijo que ante ello, se invertirán más recursos.

En entrevista con El Clarinete, el edil panista comentó que aunque el Ayuntamiento nombró a su propia secretaria de Seguridad Pública, Georgina Tiscareño de Lira, no se negó a la idea de seguir trabajando con el Mando Único, como fue propuesto desde el Gobierno del Estado.

Sin embargo, explicó que los elementos estatales se dieron a la tarea de recoger sus bastones, cascos, radios y otros elementos para retirarse de las oficinas de la corporación municipal.

“No he hablado con ellos, ahorita solamente están recogiendo sus cosas, yo no los corrí, no los saqué, nunca dije que el Mando Único no iba, solamente nombré a la secretaria y ellos están recogiendo sus cosas”

– ¿Se podría tener algún problema de seguridad a partir de esta determinación?

– Estamos previendo que no se tenga, estamos haciendo lo necesario para que aunque se lleven los elementos, aunque se lleven algunos muebles utilitarios, herramientas, armas o más cosas, no nos falte nadie y podamos salir adelante.

Detalló que por lo menos dos directores que trabajaban sobre el Mando Único se retiraron del municipio y que además, se llevaron por lo menos 7 vehículos.

Arámbula López mencionó que Jesús María ya está trabajando para equilibrar esta situación, ya que se incorporaron 5 nuevos policías municipales a la secretaría y en diciembre se esperan a 5 más.

También destacó que en los próximos días se lanzará una nueva convocatoria para la contratación de más elementos de seguridad y durante el próximo año, se planea privilegiar al cuerpo policial con más recursos.

“Vamos a invertirle nosotros a seguridad pública, nosotros vamos a comprar nuestras propias herramientas, nuestras patrullas, vamos a seguir invirtiendo y creo que al final de cuentas es eso”

Por último, el presidente municipal aseguró que ya se han visto cambios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la llegada de Tiscareño de Lira, por lo que esperan buenos resultados.

“Yo tengo confianza en que se va a hablar bien de las nuevas mujeres, un ejemplo de ello es la secretaria de seguridad pública, que nadie esperaba a una mujer, ciudadana y que esperamos buenos resultados. Hasta ahorita, los días que lleva ha cambiado el trato en la corporación y hay buena expectativa por parte de los elementos”.