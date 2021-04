Policía estatal participa en Operativo de Semana Santa en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mantiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las policías municipales, a través del Mando Único, vigilancia en presas y embalses de la entidad, con la finalidad de mantener un número reducido de personas que acuden a los sitios turísticos con acceso y evitar su ingreso en zonas restringidas a fin de prevenir contagios y mantener la seguridad.

El titular de la institución, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que las acciones que se llevan a cabo durante el Operativo Semana Santa 2021, se coordinan desde la SSPE y son apoyadas desde el aire por el helicóptero Águila 1, asimismo se trabaja en conjunto con los elementos de Bomberos del Estado, Guardia Nacional y las unidades de Protección Civil estatales, así como municipales.

Señaló que desde las primeras horas del pasado jueves, los elementos de la Policía Estatal y las policías de cada municipio, pusieron en marcha el dispositivo en el cual, se colocaron unidades y elementos en puntos estratégicos de los ayuntamientos, con especial atención en las presas y embalses donde se permite el acceso de visitantes.

Agregó que en las presas y lugares turísticos en los cuales la gente puede acceder, los elementos verifican que no se supere el aforo autorizado a fin de que se mantenga la sana distancia entre los asistentes, a fin de reducir los riesgos de contagios.

De la misma forma, se colocaron elementos en los puntos de acceso a presas y embalses donde se restringió el acceso para evitar el ingreso de los visitantes a quienes se les informa que no pueden pasar.

Finalmente, señaló que hasta el momento, en lo que se refiere a este operativo se ha mantenido con saldo blanco y seguirán trabajando para así mantenerlo, por lo que exhortó a la ciudadanía a no meterse a nadar en las presas o embalses donde puedan entrar y atender las recomendaciones que los elementos de seguridad pública o Protección Civil les hagan para evitar accidentes o aglomeraciones.