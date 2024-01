Policía de Jesús María solo sumó un elemento en el 2023: Medina

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Dado el alto índice de reprobación de los exámenes de control y confianza durante todo el 2023 la secretaría de seguridad pública de la localidad solo sumó un policía, reveló el secretario del Ayuntamiento, César Medina Cervantes.

El funcionario precisó ‘sí, de hecho pues prácticamente el año pasado te comento que mandamos algo así como 70 aspirantes para ser elementos de seguridad pública, sin embargo pues por todo el tema de los filtros que se tienen, desafortunadamente solamente uno concluyó toda su formación y solamente tenemos un policía’.

Confirmó que en gran medida ello se debe a que ‘hay filtros, la verdad es que es desde el primero, digo aspirantes había más, 70 fueron los que se mandaron a evaluar, el examen de control y confianza pues no te dicen en qué índice no pasó, simplemente te dicen si es apto o no es apto, y en ese en ese inter pues la verdad es que prácticamente la mayoría quedó descartado’.

Añadiendo a ello que ‘después en la preparación de la academia algunos fueron desertando por temas personales, entonces sí es un proceso muy complejo la contratación de elementos y buscamos que con este nuevo modelo pues se busque robustecer precisamente el número de elementos activos que tenemos en campo’ subrayando para culminar ‘y que aparte es una iniciativa que también la propia secretaría de seguridad pública del estado ha buscado que sea una iniciativa que se lleve también en el resto de los municipios’