Policía Cibernética evita depósitos por 26 mdp vía fraudes, extorsiones y secuestros virtuales en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tan solo en lo que va de este año la policía cibernética del estado logró evitar que se hicieran depósitos por alrededor de 26 millones de pesos vía fraudes en internet, extorsiones y secuestros virtuales, presumió el coordinador de la misma, Balam García Rivera.

En entrevista colectiva el jefe policiaco explicó que a partir de la pandemia por el covid se incrementaron las ventas vía internet y redes sociales, sin embargo también se dispararon los fraudes, así como otras actividades delictivas como la extorsión y el llamado secuestro virtual que siguen activos.

-¿Qué han detectado, cuántas páginas o lugares donde se engaña a la gente?

-Son variados, venimos detectando desde que empezó la pandemia varios sitios, aunque bueno varía mucho por los meses o días, ahorita por ejemplo con toda la actividad de navidad y fin de año hay mucho movimiento.

-¿En los secuestros virtuales o la extorsión cuántos se llegarán a rescatar?

-Esto es muy variante, cada mes damos de esas cifras que se nos van, desafortunadamente a veces nos hablan y nos dicen que ya hicieron el depósito, ya caí, ya me hablaron, ya me contactó el primo de los Estados Unidos y lamentablemente caen, lamentó para concluir al tiempo que exhortó a la población a no caer en el engaño y denunciar.