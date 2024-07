Polémica por piñata de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Redacción

La controversial relación entre los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal ha desatado una nueva ola de comentarios en redes sociales, esta vez debido a la creación de una piñata con la imagen de ambos artistas.

La Piñatería Ramírez, famosa por sus diseños inspirados en figuras públicas, no perdió tiempo en poner a la venta este producto, aprovechando la popularidad y tendencia de la pareja en internet.

La piñata ha generado revuelo no solo por la rapidez con la que fue lanzada al mercado, sino también por la reacción de Ángela Aguilar. La hija del famoso cantante Pepe Aguilar está visiblemente molesta y estaría considerando emprender acciones legales contra la Piñatería Ramírez por el uso no autorizado de su imagen y la de Christian Nodal.

En una reciente declaración, Ángela explicó sus sentimientos y pidió respeto por su vida privada. “Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión… No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, comentó Ángela.