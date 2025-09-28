Polémica por inelegibilidad de QB en ONEFA alcanza a tribunales 

Redacción

Monterrey, N.L.- El polémico caso de Mirko Martos, el quarterback que busca integrarse a los Auténticos Tigres de la UANL, está a punto de salir del campo de juego para resolverse en instancias legales y de derechos humanos.

La familia del jugador ha anunciado acciones ante tribunales civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras acusar a la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano) de “discriminación” y de incumplir sus promesas.

Marco Martos, padre de Mirko y exjugador de la NFL Europa, denunció que la Comisión de Elegibilidad de la ONEFA no entregó el pasado lunes el documento que detallaría las razones de la inelegibilidad de su hijo para la temporada de Liga Mayor.

La falta de respuesta se produce a pesar de que la propia ONEFA había emitido un comunicado el pasado 17 de septiembre comprometiéndose a ofrecer una explicación “formal y transparente” una vez desahogadas las pruebas sobre los jugadores en revisión.

Tras una semana sin recibir aclaración oficial, el padre del jugador utilizó sus redes sociales para manifestar el giro en la estrategia legal, argumentando que tras el incumplimiento de ONEFA “debemos pasar al siguiente nivel: apelar ante un juez legalmente y acudir también a la Comisión de Derechos Humanos, pues se trata de un caso de discriminación hacia un joven mexicano”.

Mientras la polémica crece fuera del emparrillado, el equipo de Auténticos Tigres mantiene un paso firme en la Liga Mayor con una marca de tres ganados y cero perdidos.

Con información de El Horizonte.