Polémica por apertura de bar “Mezontle, la Catedral del Perreo”

Redacción

Aguascalientes, Ags., 11 de septiembre de 2025. – El colectivo X Aguascalientes Plural y Ciudadano emitió un comunicado en el que expresó su inconformidad ante la próxima apertura de un bar denominado “Mezontle, la catedral del perreo”, debido al uso de imágenes y símbolos propios de la fe católica en su promoción y fachada.

De acuerdo con el pronunciamiento, al tratarse de un “giro reglamentado” consideraron ofensivo que se emplearan elementos religiosos con fines comerciales, lo que motivó a integrantes de la comunidad a organizarse en defensa de lo que llamaron “el respeto absoluto a nuestra fe y a nuestra iglesia católica”.

Tras la movilización ciudadana, la gerencia del establecimiento ofreció una disculpa pública, comprometiéndose a mantener una convivencia pacífica y respetuosa con los creyentes. Como parte de las acciones, el bar cubrió la fachada que simulaba un templo católico y accedió a realizar las modificaciones necesarias para garantizar la armonía con la comunidad.

El colectivo agradeció la participación de sus integrantes y la actitud conciliadora de los responsables del negocio, subrayando la importancia de la “sensatez” y la disposición para “cohabitar en paz”.

