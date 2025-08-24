Polémica en Liga MX: Gato Ortiz marca seis penales consecutivos a favor del América

Ciudad de México.- El arbitraje en la Liga MX vuelve a estar en el centro de la polémica. El juez central Marco Antonio Ortiz Nava, conocido como “Gato Ortiz”, ha generado controversia al marcar seis penales a favor del Club América en seis partidos consecutivos, tanto en la liga local como en la Leagues Cup.

La seguidilla de penas máximas se ha registrado en los siguientes encuentros:

América 0-1 Atlas: penal

América 3-1 Tijuana: penal

América 4-2 St. Louis: penal

América 1-0 Cruz Azul: penal

León 0-1 América: penal

Tigres 1-1 América: penal

Esta racha ha levantado críticas en el entorno del futbol mexicano, desde memes en redes sociales, además de críticas entre analistas de diversos medios.