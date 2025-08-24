17 C
Aguascalientes
25 agosto, 2025
Tendencias

Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU:…

Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida…

Detienen a ex comandante prófugo de Policía Federal de Aguascalientes…

Aguascalientes debe su inercia y bienestar al PRI: Carlos Lozano…

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Polémica en Liga MX: Gato Ortiz marca seis penales consecutivos a favor del América

Ciudad de México.- El arbitraje en la Liga MX vuelve a estar en el centro de la polémica. El juez central Marco Antonio Ortiz Nava, conocido como “Gato Ortiz”, ha generado controversia al marcar seis penales a favor del Club América en seis partidos consecutivos, tanto en la liga local como en la Leagues Cup. 

La seguidilla de penas máximas se ha registrado en los siguientes encuentros:

América 0-1 Atlas: penal

América 3-1 Tijuana: penal

América 4-2 St. Louis: penal

América 1-0 Cruz Azul: penal

León 0-1 América: penal

Tigres 1-1 América: penal

Esta racha ha levantado críticas en el entorno del futbol mexicano, desde memes en redes sociales, además de críticas entre analistas de diversos medios.