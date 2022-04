Polarización de bandos políticos no abona en nada a la democracia: García 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La polarización entre fuerzas políticas en el Congreso de la Unión no tendrá beneficio, advirtió el diputado del PAN Luis Enrique García López, en referencia a los puntos de vista encontrados durante la pasada votación de la reforma eléctrica del gobierno federal.

“En política luego tendemos a clasificar a las personas de acuerdo a cómo piensan y eso no abona nada aquí en México. Además, es un congreso que acaba de arrancar, que tiene apenas un año y si esta va a ser la temática, lamentablemente vamos a estar secuestrados ante la imposibilidad de que una reforma constitucional avance, pues no habrá diálogo para que puedan transitar los asuntos. Creo que una posición polarizada no abona nada en política”, subrayó el blanquiazul.

No obstante, García López sí advirtió mayores ataques de parte del grupo parlamentario de Morena, luego que no fue avalada la reforma impulsada desde gobierno federal; situación que habría generado en acusaciones directas hacia militantes de los partidos que se opusieron.

“Me tocó escuchar a un ciudadano afuera del Congreso quien me decía que éramos traidores a la patria y yo le discutía el porqué o las razones, diciendo entonces que por no votar por la reforma del presidente. Yo le argumenté que diferir en una democracia no nos vuelve traidores, nos vuelve demócratas y con diálogo vamos a necesitar construir el futuro”, insistió.

La propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador fue descartada el pasado domingo ante el pleno del Congreso de la Unión, después de no haber alcanzado el número mínimo de sufragios debido a que se trataba de una reforma constitucional.