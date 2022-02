Podrían solicitar orden de aprehensión contra Ricardo Anaya

Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) podría solicitar una orden de aprehensión contra Ricardo Anaya, luego de que su ausencia en su audiencia de este lunes fue considerada como infundada.

Ayer, el ex candidato presidencial no se presentó en el Reclusorio Norte. Únicamente se presentó su abogado, Eduardo Aguilar Sierra, quien comentó que las acusaciones contra su cliente eran acusaciones “sin sustento, es una acusación que no tiene pies ni cabeza”.

La defensa del ex presidente del PAN pidió un plazo para justificar la inasistencia del imputado, pero no explicaron la razón de su no comparecencia.

Por su parte, el ministerio público se opuso a la popuesta, debido a que su no comparecencia se trataba de una conducta reiterada. Hasta el día de hoy no se tiene registro de su ingreso al territorio nacional.

Con información de El Sudcaliforniano