Podrían separar del cargo a funcionarios de penal para mujeres en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, previó que funcionarios del Centro de Reeducación Social para Mujeres podrían ser separados del cargo en lo que se realiza una investigación sobre las denuncias que se dieron a conocer.

La separación del cargo podría darse sobre la directora Samantha Ruiz Esparza Durón y de Juan Carlos Barnola Ochoa, coordinador general de servicios médicos, además de otros más que pudieran estar implicados en los señalamientos.

Las quejas surgieron tras denuncias de presunta extorsión económica y violencia obstétrica dentro del penal femenil, realizadas por el Observatorio de Violencia Social y de Género, señalando que la titular del centro habría solicitado 50 mil pesos a una interna para un traslado que nunca se concretó.

También se sumaron 85 reclusas que firmaron una petición para la salida del coordinador de servicios médicos por presunta negligencia, respaldadas por testimonios de activistas que acusaron omisiones que derivaron en la pérdida de vidas de recién nacidos.

Martínez Romo explicó que, para no interferir en el proceso, podría aplicarse la separación de funcionarios.

“Digo, en el caso que si se diera esa necesidad de hacer alguna separación del cargo de algunas personas, algunos funcionarios para no entorpecer la investigación y con ello ya se pueda dictar alguna resolución”, dijo.

El funcionario estatal agregó que ya existen carpetas abiertas y que la decisión se evaluará de manera colegiada.

“Yo lo estoy analizando para ver si procede una separación del cargo y que la investigación, si existen ya esas denuncias o en su caso esa carpeta iniciada, poder tomar cartas en el asunto”, reiteró.

Respecto al tipo de procedimientos en curso, aclaró que abarcan tanto el ámbito administrativo como el penal.

“Ya está la investigación precisamente para que si se logra establecer una probable responsabilidad, proceder en consecuencia. En el caso mío sería un tema administrativo y en el caso penal sería si ya hay por parte de las personas que se pronuncian sobre esta situación que hayan iniciado ya una carpeta o hayan hecho esa denuncia ante la fiscalía”, señaló.