Podrían encarcelar a Christian Nodal por falsificación de contratos, lo denunció la disquera Universal Musical

Redacción

Ciudad de México.- El abogado de la disquera Universal Músic, Ulrich Richter Morales en entrevista con “Por la Mañana” espacio que conduce Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino confirmó la información y dio a conocer que ya se dio una primera audiencia el pasado 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La historia de Nodal con esta disquera comenzó cuando él estaba dando sus primeros pasos como intérprete de regional mexicano en la industria musical, pues firmó un contrato con dicha empresa para colaborar de 2016 a 2020.

Durante ese lapso de tiempo, el sonorense lanzó sus discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, de los que se desprenden temas como Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal, De los besos que te di, por mencionar algunos.

Tras finalizar contrato, el artista comenzó un proceso legal por vía civil en contra de la disquera por los derechos de sus canciones, pero Universal Music lo contrademandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta falsificación de contratos que habrían sido presentados como presuntas pruebas.

La audiencia de desahogo de pruebas se llevó a cabo en mayo de este 2025 en la Ciudad de México, a la que también habrían asistido los padres del cantante, Jaime González y Cristy Nodal, ya que ellos manejaban su carrera cuando trabajó con la disquera inconforme.

Posteriormente, la parte afectada solicitó que se judicializara la carpeta de investigación, es decir, que será revisada por un juez, y todo parece indicar que esto ya ocurrió, por lo que los Nodal deberán asistir a una audiencia inicial ante un Juez de Control Federal.

Richter Morales afirmó que “tenemos una primera declaración de un notario en Sonora que dice que jamas ha visto a Christian Nodal”.

Además agregó que “es lamentable que Nodal haya metido hasta a su madre en la demanda” y podrían enfrentar penas de cárcel por falsificación de declaraciones y firmas. Yo no sé en qué momento decidió tomar estas decisiones”, apuntó.

Finalmente el leguleyo indicó que la cantidad que se está demandando es cercana a los 30 millones de pesos.