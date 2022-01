Podría ampliarse aún más decreto sanitario en Aguascalientes por retroceso a semáforo rojo: Flores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, admitió que existe posibilidad de ampliar el decreto sanitario vigente tras de que Aguascalientes retrocediera a semáforo covid rojo.

El encargado de la política interna del estado expuso que no objetarán, ni desmentirán la clasificación de la Secretaría de Salud federal, sin embargo aclaró que difieren en el tiempo de la información con que elaboran sus semáforos que lleva un retraso de 2 semanas en donde aún no se reflejan los resultados de decreto que se aplicará, así como tampoco hay coincidencias en cuanto al porcentaje de hospitalizados.

En entrevista en el espacio Buenos Días Gobernador de Radio BI, Flores Femat insistió en que no existe una saturación de los hospitales, remarcando que en el pico de la crisis se estuvo en niveles de hasta más de 400 encamados.

Más adelante Flores Femat llamó a la responsabilidad de la población en donde lamentó casos en los que se están contagiando los menores sin ir a la escuela, así como denuncias de que están ingresando aún familias completas a los centros comerciales con niños donde los mismos padres retan a los encargados de seguridad y literalmente por la fuerza ingresan.

Al final reconoció que no se esperaban este cambio hasta color rojo, sino más bien a color naranja acorde a la clasificación con la que se vienen tomando las medidas en la entidad.