Poder Judicial tendrá guardias permanentes por elecciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En cumplimiento a lo prescrito por el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, los Juzgados

pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, estarán abiertos durante el

desarrollo de la próxima jornada electoral local del 5 junio.

En un horario que comprenderá la duración de la jornada electoral, se conformará una

guardia presencial que se integrará por jueces/zas y personal de apoyo que integra la totalidad de

los juzgados, así como el personal perteneciente a las áreas administrativas del Poder Judicial del

Estado, en un esquema rotativo, para atender las solicitudes que pudieren realizar los miembros

de las mesas directivas de casilla, ciudadanos, representantes de partidos políticos y de los

candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la

elección.

La lista de jueces y juezas que permanecerán de guardia y su ubicación, es la siguiente:

No. Domicilio: Avenida Héroe de Nacozari esquina con avenida López Mateos S/N,

colonia San Luis, Aguascalientes, Ags. Código postal 20250 Teléfono: 449 910 35

50

1 Mtro. Honorio Herrera Robles. Juez Primero Civil.

2 Mtra. Lorena Guadalupe Lozano Herrera. Jueza Segundo Civil.

3 Lic. Antonio Piña Martínez. Juez Tercero Civil.

4 Mtro. Juan Sergio Villalobos Cárdenas. Juez Primero Mercantil.

5 Lic. Ana Luisa Padilla Gómez. Jueza Segundo Mercantil.

6 Lic. Juana Patricia Escalante Jiménez. Jueza Tercero Mercantil.

7 Mtra. Sandra Luz Velasco Marín. Jueza Cuarto Mercantil.

8 Mtra. Verónica Padilla García. Jueza Quinto Mercantil.

9 Mtro. Hugo Bernardo Márquez Elías. Juez Sexto Mercantil.

10 Lic. Janett Romo Zaragoza. Jueza Primero Familiar.

11 Mtro. Genaro Tabares González. Juez Tercero Familiar.

12 Lic. María del Rocío Franco Villalobos. Jueza Cuarto Familiar.

No. Domicilio: Avenida Aguascalientes Sur número 1314, fraccionamiento El Cedazo,

Aguascalientes, Ags. Código postal 20295 Teléfono 449 239 25 23 y 449 239 80 30

1 Mtra. Verónica Zaragoza Ramírez. Jueza Quinto Familiar.

No. Domicilio: Carretera a Calvillo Km 7.5, colonia San Felipe, Aguascalientes, Ags. Código

postal 20310 . Teléfono 449 910 35 50

1 Mtra. Nadia Steffi González Soto. Jueza Segundo Familiar.

2 Lic. José Tomás Campos Castorena. Juez Sexto Familiar.

No. 15/2022

Aguascalientes, Ags. a 31 de mayo de 2022

3 Lic. Laura Elena Delgado de Luna. Jueza Segundo Penal.

4 Mtro. Héctor Delgadillo Pereida. Juez de Ejecución Penal.

5 Mtro. Jaime Vargas Macías. Juez de Ejecución Penal.

No. Domicilio: Avenida de la Convención de 1914 Norte, número 111, fraccionamiento

Circunvalación Norte, Aguascalientes, Ags. Código postal 20020.

Teléfono 449 322 18 92

1 Dra. María Hilda Salazar Magallanes. Jueza Primero Laboral.

2 Lic. Hipólito Ramos Ruvalcaba. Juez Segundo Laboral.

No. Domicilio: Avenida Grey Yungari esquina con carretera a Calvillo km 7.5, colonia San

Felipe, código postal 20310. Teléfono 449 977 93 04

1 Dra. María de Lourdes Cervantes Bedoy. Jueza de Control y de Juicio Oral Penal.

2 Lic. Alfredo Quiroz García. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

No. Domicilio: Ramón Loera S/N casi esquina con Avenida Solidaridad, colonia

Solidaridad, Jesús María, Ags. Teléfonos 449 963 97 85 y 449 963 57 61

1 Lic. Ma. de Lourdes Bermúez Sánchez. Jueza de Control y de Juicio Oral Penal.

2 Mtro. Antonio Laris Ornelas. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

No. Domicilio: Independencia número 602-A esquina con Guanajuato, colonia Centro,

Calvillo, Ags. Código postal 20800. Teléfono 449 956 32 56 y 495 956 08 65

1 Dra. Guadalupe Alejandra Ruvalcaba

Monjo.

Jueza del Juzgado Mixto de Primera

Instancia del Segundo Partido Judicial, con

sede en Calvillo, Aguascalientes.

2 Lic. Disaithram González Rodríguez. Jueza de Control y de Juicio Oral Penal.

3 Mtra. Elvia Cristina López Velarde

Valencia.

Jueza de Control y de Juicio Oral Penal.

4 Lic. María de Lourdes Ruiz Guerrero. Jueza de Control y de Juicio Oral Penal.

No. Domicilio: Lerdo de Tejada esquina Venustiano Carranza, Zona Centro, Pabellón de

Arteaga, Ags. Código postal 20670. Teléfonos 465 958 12 27 y 465 958 81 77

1 Mtra. Ana Luisa Rea Lugo. Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia

del Tercer Partido Judicial con sede en

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

2 Lic. Luis Daniel García Zepeda. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

3 Mtro. Armando Reyes Medina. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

4 Lic. Felipe de Jesús Chávez Gutiérrez. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

No. 15/2022

Aguascalientes, Ags. a 31 de mayo de 2022

No. Domicilio: Av. Constitución 1917 número 302, colonia San José, Rincón de Romos,

Ags. Código postal 20408 . Teléfonos 465 851 52 37 y 465 851 43 53

1 Lic. Felipe de Jesús Arias Pacheco. Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de

Romos, Aguascalientes.

2 Mtro. Aristóteles Agustín González

Velázquez.

Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

3 Mtro. Joaquín Rodrigo Valdéz

Durán.

Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

4 Mtro. Jesús Eduardo Méndez

Martínez.

Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

No. Domicilio: Mina esquina Saucedo, fraccionamiento Martínez Andrade, Jesús María,

Ags. Código postal 20900. Teléfonos 449 963 60 20 y 449 963 98 59

1 Lic. Ivonne Guerrero Navarro. Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Quinto Partido Judicial con sede en Jesús María,

Aguascalientes.

2 Mtro. Omar Gabriel Delgado

Macías.

Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución

Especializado en el Sistema de Justicia Penal para

Adolescentes.

3 Dr. Francisco Lozano Herrera. Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

4 Lic. Rogelio Hernández Luévano. Juez de Control y de Juicio Oral Penal