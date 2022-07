Poder Judicial retrasa iniciativas del Congreso, señala Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la diputación permanente, manifestó que persiste el retraso por parte de instituciones a las que el Congreso les pide orientación en cuanto a iniciativas legislativas, las que luego se retrasan debido a la falta del correspondiente punto de vista.

“Hay muchas áreas. Instituciones que ni siquiera te contestan y estamos contemplando empezar a legislar sin opiniones, porque es lo que nos corresponde a nosotros y no es necesario tener una opinión cuando aquí tenemos asesores, secretario general y gente que está trabajando para ver si son viables”, declaró en entrevista.

– ¿En dónde se dan esas trabas que no responden?

– En varias instituciones, en el Poder Judicial he sabido que se tardan mucho o no llegan la respuesta. Y muchas veces sí es necesario que emitan su opinión, sino se quedan en stand by.

Gutiérrez Ruvalcaba precisó que en algunos casos del Congreso las iniciativas son enviadas al Poder Ejecutivo para que a su vez reparta en las instancias correspondientes, pero que se quedan rezagadas para cuando tiene mucho trabajo pendiente.

“Ha habido muchísimas iniciativas en esta Legislatura, muy buenas y nos adherimos a ellas en el pleno, por lo que es necesario que comiencen a salir esos temas”, destacó la diputada panista.

La actual Legislatura asumió funciones en septiembre último.