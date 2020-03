Poco probable que se cancele la Feria de San Marcos por Coronavirus

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las autoridades del sector salud en el estado aún no visualizan factores que representen un riesgo para la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2020, a pesar de reconocer la inminente llegada del coronavirus.

Yosef Guirao Vega, director de Servicios de Salud del Estado, señaló que aún no hay casos confirmados en Aguascalientes y que además se cuentan con el equipo necesario para atender esta enfermedad,por lo que sería “aventurado” hablar de la cancelación de la verbena.

“Como lo comento, no hay una contingencia, estamos preparados, pero no hay un caso ni siquiera positivo, entonces yo creo que sí es aventurado decir que nos pone en riesgo, yo no creo”, dijo.

Así mismo, explicó que el coronavirus o civd-19 es un virus que es más propenso a propagarse en ambientes fríos y que en el caso de la feria, que se desarrolla en épocas de calor, podrá disminuir la cadena de transmisión.

Sin embargo, reconoció que las probabilidades de que esta enfermedad llegue a Aguascalientes es alta, ya que ese es el comportamiento de todos los virus existentes.

“Como cualquier resfriado, puede llegar a cualquier parte del mundo, lo importante es cortar la cadena de transmisión que estamos comentando, las medidas que se están pidiendo y sobre todo si ya cumplo de definición operacional pues rápido informar”.

Hasta la fecha, se han descartado tres casos sospechosos de coronavirus en Aguascalientes.