Población ha bajado la guardia en medidas de prevención: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La ciudadanía ha relajado las medidas de prevención en torno a la pandemia, comentó la diputada Verónica Romo Sánchez, presidenta de la comisión de Salud del Poder Legislativo, quien exhortó a no descuidar las exigencias en el actual panorama local de la verbena abrileña.

“Creo que si bien ya están bajando los contagios, no ha acabado. Pero hemos bajado la guardia, por lo que el llamado es invitar a que nos sigamos cuidando y seguir manteniendo esa responsabilidad”, aseveró en entrevista.

– ¿El llamado es en lo particular por la Feria de San Marcos?

– Es lo que les decía. No es solamente responsabilidad de las autoridades, también como ciudadanos tenemos que ser responsables. Pues si te fijas en muchos lugares ya no piden el cubrebocas y mucha gente ya no los trae.

Romo Sánchez sí destacó el anuncio en torno al eventual comienzo del proceso de vacunación para menores de edad, concretamente de 12 años, mencionando que la cobertura deberá de ampliarse.

“Esperamos que también podamos llegar al registro de niños y niñas mayores de cinco años para que sean vacunados y tener una mayor prevención con los menores”, agregó la legisladora por el PRI.