Población de Asientos está más tranquila con el toque de queda:Mota

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Presume el alcalde de Asientos el morenista, José Manuel González Mota que la población de su municipio está más tranquila a partir de la implementación del toque de queda en la demarcación, presumiendo que ya no han dado incidentes relacionados con la delincuencia organizada.

El primer edil justificó que se aplicó con un afán de proteger a la población de la violencia generada en los límites con Zacatecas.

“Lo hicimos con la intención de que la gente no saliera, que se limitara para que por si hubiera algo en la noche lo pudiéramos detectar más fácil, porque no es lo mismo cuando hay gente que va y viene y camionetas que andan de aquí para allá”, explicó.

González Mota mencionó que se ha tenido una rápida reacción del estado cuando se ha requerido, insistiendo en que en estos momentos su municipio está tranquilo.

“Todas estas acciones han servido para que no se nos metan y digo que también se ha trabajado de cerca con el ejército que mantiene vigilancia en el territorio p”, concluyó.