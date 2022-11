Pleitos entre grupos han aniquilado a Expo Plaza, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís, lamentó que los pleitos entre dos grupos hayan llevado al aniquilamiento de la Expo Plaza que prácticamente se ha extinguido.

“Es un problema ya añejo entre dos grupos en donde hay infinidad de juicios y no se resuelve nada, no hay quien tome el control y que pueda nuevamente estabilizar esa plaza”, remarcó.

Más adelante Breceda admitió que no se le ve una salida rápida a los problemas internos, esperando que pudiera existir una buena negociación entre las partes en donde inclusive el gobierno pudiera fungir como mediador.

Al concluir la charla con los medios de comunicación exteriorizó; “aquí se trata de un problema entre particulares, entonces el gobierno nada tiene que ver, por eso digo que lo único es que pudieran mediar entre esas partes del conflicto para destrabar el problema y volver a levantar ese centro comercial en donde ya son contados los negocios que quedan en pie”, concluyó.